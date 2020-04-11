В Valorant читеров будут перманентно банить «по железу»

Компания Riot Games, разработавшая новый шутер Valorant, рассказала о борьбе с читерами. Геймдизайнер Джозеф Циглер и менеджер Анна Донлон в интервью на стриме Бенджамина DrLupo Лупо выразили намерение жёстко пресекать попытки мошенничества.

Компания будет выдавать перманентные баны «по железу» за использование запрещённых программ. Эту методику уже использует компания Respawn Entertainment, она применяется в игре Apex Legends.

Ранее главный специалист по разработке античита для Valorant от Riot Games Пол Чемберлен рассказал, что спустя три дня после начала закрытого бета-тестирования в игре был забанен первый мошенник.

Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закупка оружия, которая осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.