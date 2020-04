В Fortnite появилась возможность смотреть шоу «Подстава»

В королевской битве игры Fortnite появилась новая опция. Теперь прямо в игре можно смотреть новую версию шоу — «Подстава». Ведущим шоу станет музыкант Chance the Rapper, оно будет выходить на сервисе Quibi.

Первую серию новой версии шоу показывают в игровом лобби в кинотеатре под открытым небом Risky Reels. Кроме того, в Fortnite разблокировали героя Marvel Дэдпрьула. Он доступен в полном костюме и без маски.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Quibi

Ранее стало известно, что CS:GO обошёл Fortnite по количеству часов просмотра на Twitch в марте. Теперь CS:GO занимает 4-е место в списке самых просматриваемых категорий.

Стримы по Fortnite собрали 65,8 млн часов просмотра. Самой просматриваемой игрой стала League of Legends — 122 млн часов. На втором месте — категория Just Chatting (110 млн часов). В тройку вошла и Call of Duty: Modern Warfare, которая поднялась сразу на 15 позиций по сравнению с февралём, собрав 95 млн часов просмотра.