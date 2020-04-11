CS:GO обновила пиковый онлайн: более 1,252 млн пользователей одновременно

Counter-Strike: Global Offensive обновила лучший показатель пикового онлайна. По данным портала Steam Charts, 11 апреля в игре находилось более 1,252 млн пользователей одновременно.

Предыдущее пиковое значение шутер от Valve установил всего десять дней назад. Оно было зафиксировано 1 апреля, когда в CS:GO одновременно играли 1,2 млн пользователей. Как раз накануне было объявлено о введении в большинстве городов режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, поэтому игроки предположили, что рост онлайна может быть связан с пандемией.

Отметим, что перед новым пиком, в ночь с 10 на 11 апреля, для CS:GO вышел патч, в котором разработчики изменили характеристики и стоимость некоторого оружия, а также добавили карту Anubis в соревновательный маппул.