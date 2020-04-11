В Call of Duty: Warzone сыграло 50 млн пользователей за первый месяц
Количество игроков, которые сыграли в бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone, превысило 50 млн человек. Такого результата многопользовательский шутер достиг за 31 день с момента релиза, сообщает «твиттере» проекта.
За первые сутки в Warzone поиграло 6 млн пользователей, а через три дня эта цифра достигла 15 млн человек. 21 марта Activision отчиталась о 30 млн игроков в Call of Duty: Warzone. При этом разработчики из Infinity Ward сообщили, что заблокировали больше 50 тыс. читеров.
Подобного достижения (50 млн) другой популярный шутер, Apex Legends, добился за 28 дней.
Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта. Игра в жанре Battle Royale доступна пользователям ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
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