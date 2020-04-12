Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей. Также пользователям доступна предварительная загрузка, однако запустить игру можно будет только 14 апреля, в день официального релиза.

Одновременно для Fallout 76 в Steam выйдет обновление Wastelanders. Согласно анонсу, люди вернутся в Западную Вирджинию, где их будут ждать новые задания. В игре появятся фракции Поселенцев и Рейдеров. Их постройки займут определённые места на карте, которые игрокам придётся освободить, переместив свои лагеря, что можно будет сделать бесплатно.

Как ранее объявили разработчики Fallout 76, обладатели игры в клиенте Bethesda.net могут бесплатно получить копию боевика в Steam. Эта акция завершится уже завтра, 13 апреля, в 07:00 мск.