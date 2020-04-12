Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей. Также пользователям доступна предварительная загрузка, однако запустить игру можно будет только 14 апреля, в день официального релиза.
Одновременно для Fallout 76 в Steam выйдет обновление Wastelanders. Согласно анонсу, люди вернутся в Западную Вирджинию, где их будут ждать новые задания. В игре появятся фракции Поселенцев и Рейдеров. Их постройки займут определённые места на карте, которые игрокам придётся освободить, переместив свои лагеря, что можно будет сделать бесплатно.
Как ранее объявили разработчики Fallout 76, обладатели игры в клиенте Bethesda.net могут бесплатно получить копию боевика в Steam. Эта акция завершится уже завтра, 13 апреля, в 07:00 мск.
- 12 апреля 2020
-
19:00
-
18:45
-
15:07
-
13:55
-
01:51
-
00:02
- 11 апреля 2020
-
22:55
-
20:33
-
18:53
-
15:19
-
13:59
-
13:25
-
03:16
- 10 апреля 2020
-
23:42
-
21:28
-
21:08
-
18:22
-
16:11
-
09:59
-
09:19
-
06:14
-
06:03
-
03:53
-
02:53
-
02:44
- 9 апреля 2020
-
23:13
-
22:49
-
21:59
-
20:07
-
16:38
-
16:15
-
15:12
-
14:18
-
14:03
-
12:58