Как выглядит Grand Theft Auto V с улучшенной графикой. Потрясающее видео от Digital Dreams

Как выжать максимум из графики довольно старой игры, показали на YouTube-канале Digital Dreams. Создатели ролика взяли за основу боевик Grand Theft Auto V, который вышел почти семь лет назад, в сентябре 2013 года. И хотя игра до сих пор не покидает топы чартов продаж, передовой и сверхреалистичной графикой явно не отличается.

Потрясающий 13-минутный ролик демонстрирует прекрасные виды Лос-Сантоса. Его создатели использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение. Добавлены также обновлённые модели машин.

Чтобы повторить подобную графику на своём компьютере, геймеру потребуется система, подобная той, на которой была произведена запись.

• Материнская плата — Asus Prime x470-Pro;

• Процессор — Ryzen 7 1800X 4,2 ГГц;

• Оперативная память — Corsair Vengeance 32 ГБ;

• Видеокарта — MSi Armor GTX1080TI 11 ГБ;

• Система охлаждения — Corsair Hydro H100x.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Dreams.