Ремейк Resident Evil 4 разрабатывается с 2018 года и выйдет через два года

Не прошло и месяца с релиза ремейка третьей части, а на веб-сайте VGC сообщили о разработке ремейка уже для четвёртой части. Это надёжный источник, который имеет большой послужной список подтвердившихся слухов. По информации этого же сайта, Resident Evil 4 Remake находится в разработке с 2018 года. Предварительная дата релиза ремейка четвёртой части — 2022-й.
Учитывая, что Resident Evil 4 является одой из самых продаваемых и популярных частей во франшизе, неудивительно, что её ремейк находится в разработке. Также стоит отметить, что директору оригинальной Resident Evil 4 Синдзи Миками поступило предложение возглавить проект, но он отказался. С момента релиза в 2005-м Resident Evil 4 была переиздана, портирована и частично переработана, но игра ещё никогда не получала полноценного ремейка.
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