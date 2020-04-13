Ремейк Resident Evil 3 разошёлся тиражом более 2 млн копий за 5 дней после релиза
Ремейк Resident Evil 3 разошёлся тиражом более 2 млн цифровых копий за пять дней после релиза игры. Об этом сообщает Capcom, разработчик и издатель серии Resident Evil на своём официальном сайте.
Сообщается, что продажи оригинальной Resident Evil 3: Nemesis, вышедшей в 1999 году, составляют примерно 3,5 млн копий. Ремейк предыдущей части Resident Evil 2, который увидел свет в январе 2019 года, разошёлся тиражом 6,5 млн копий, и его продажи продолжают расти.
Resident Evil 3 Remake вышла 3 апреля. Игра доступна для ПК, Xbox One и PlayStation 4. Внутриигровые события разворачиваются за день до сюжета Resident Evil 2.
Ранее сообщалось, что ремейк Resident Evil 4 уже находится в разработке и будет выпущен в 2022 году.
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