Пользователь Reddit посчитал, сколько человек убил главный герой серии Hitman

Пользователь Reddit с ником iamtheguy55 подсчитал, сколько человек убил главный герой серии Hitman за восемь частей игры.

Фото: https://www.reddit.com/user/iamtheguy55/

Составленная пользователем статистика учитывает все смерти от руки главного героя. Как сообщает автор, он проходил серию наиболее гуманным способом, убивая только главных целей миссий и героев, чьей гибели нельзя было избежать.

На изображении пользователь отметил разными цветами категории жертв: красным отмечены цели героя, синим — простые NPC, без убийства которых нельзя было завершить миссию. Оранжевым цветом отмечены неуловимые цели из специальных ивентов перезапуска игры. Жертвы, отмеченные зелёным цветом в Hitman: Contracts, не шли в счёт, так как герой уже убивал этих персонажей в оригинальной первой части игры, ремейком которой является Contracts.

Наибольшее количество жертв пришлось на Hitman: Codename 47, так как в этой части нельзя было оглушать противников.