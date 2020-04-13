Пользователь Reddit посчитал, сколько человек убил главный герой серии Hitman

Пользователь Reddit с ником iamtheguy55 подсчитал, сколько человек убил главный герой серии Hitman за восемь частей игры.
Фото: https://www.reddit.com/user/iamtheguy55/
Составленная пользователем статистика учитывает все смерти от руки главного героя. Как сообщает автор, он проходил серию наиболее гуманным способом, убивая только главных целей миссий и героев, чьей гибели нельзя было избежать.
На изображении пользователь отметил разными цветами категории жертв: красным отмечены цели героя, синим — простые NPC, без убийства которых нельзя было завершить миссию. Оранжевым цветом отмечены неуловимые цели из специальных ивентов перезапуска игры. Жертвы, отмеченные зелёным цветом в Hitman: Contracts, не шли в счёт, так как герой уже убивал этих персонажей в оригинальной первой части игры, ремейком которой является Contracts.
Наибольшее количество жертв пришлось на Hitman: Codename 47, так как в этой части нельзя было оглушать противников.
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