Resident Evil 8 выйдет с поддержкой виртуальной реальности
Resident Evil 8 выйдет не только для консолей и ПК, но и для устройств виртуальной реальности. Об этом сообщает портал Gematsu, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, ранее стало известно, что в Capcom начали разработку ремейка Resident Evil 4. Источник Gematsu подтвердил эту информацию и добавил, что разработчиком станет студия M-Two. Кроме того, сообщается, что Resident Evil 8 выйдет с видом от первого лица, а релиз игры состоится в 2021 году.
У Resident Evil 7, которая в настоящий момент является последней частью серии, также был вид от первого лица и поддержка VR-устройств. Игра вышла в январе 2017 года. Её средняя оценка на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 86 баллов из 100 от прессы и 7,9 балла из 10 от пользователей.
Читайте также
- 13 апреля 2020
-
12:10
-
12:01
-
10:45
-
02:01
-
01:49
- 12 апреля 2020
-
23:13
-
20:40
-
20:27
-
19:00
-
18:45
-
15:07
-
13:55
-
01:51
-
00:02
- 11 апреля 2020
-
22:55
-
20:33
-
18:53
-
15:19
-
13:59
-
13:25
-
03:16
- 10 апреля 2020
-
23:42
-
21:28
-
21:08
-
18:22
-
16:11
-
09:59
-
09:19
-
06:14
-
06:03
-
03:53
-
02:53
-
02:44
- 9 апреля 2020
-
23:13
-
22:49
Партнерский контент