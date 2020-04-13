Resident Evil 8 выйдет с поддержкой виртуальной реальности

Resident Evil 8 выйдет не только для консолей и ПК, но и для устройств виртуальной реальности. Об этом сообщает портал Gematsu, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее стало известно, что в Capcom начали разработку ремейка Resident Evil 4. Источник Gematsu подтвердил эту информацию и добавил, что разработчиком станет студия M-Two. Кроме того, сообщается, что Resident Evil 8 выйдет с видом от первого лица, а релиз игры состоится в 2021 году.

У Resident Evil 7, которая в настоящий момент является последней частью серии, также был вид от первого лица и поддержка VR-устройств. Игра вышла в январе 2017 года. Её средняя оценка на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 86 баллов из 100 от прессы и 7,9 балла из 10 от пользователей.