Mount & Blade II: Bannerlord второй раз подряд возглавила чарт Steam

Игра Mount & Blade II: Bannerlord во второй раз подряд заняла первое место в чарте Steam. Игру чаще других покупали в магазине в период с 6 по 12 апреля. Об этом стало известно из еженедельного отчёта компании.

На второй строчке расположился комплект виртуальной реальности Valve Index VR Kit. Тройку лидеров замыкает Tabletop Simulator, с помощью которого можно играть онлайн в настольные игры.

Самые продаваемые товары в Steam в период с 6 по 12 апреля (первая десятка):

1. Mount & Blade II: Bannerlord;

2. Valve Index VR Kit;

3. Tabletop Simulator;

4. Green_Hell;

5. Resident Evil 3 Remake;

6. Sekiro: Shadows Die Twice;

7. No Man's Sky;

8. Doom Eternal;

9. Last Oasis;

10. Sid Meier’s Civilization VI.