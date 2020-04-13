Mount & Blade II: Bannerlord второй раз подряд возглавила чарт Steam
Игра Mount & Blade II: Bannerlord во второй раз подряд заняла первое место в чарте Steam. Игру чаще других покупали в магазине в период с 6 по 12 апреля. Об этом стало известно из еженедельного отчёта компании.
На второй строчке расположился комплект виртуальной реальности Valve Index VR Kit. Тройку лидеров замыкает Tabletop Simulator, с помощью которого можно играть онлайн в настольные игры.
Самые продаваемые товары в Steam в период с 6 по 12 апреля (первая десятка):
1. Mount & Blade II: Bannerlord;
2. Valve Index VR Kit;
3. Tabletop Simulator;
4. Green_Hell;
5. Resident Evil 3 Remake;
6. Sekiro: Shadows Die Twice;
7. No Man's Sky;
8. Doom Eternal;
9. Last Oasis;
10. Sid Meier’s Civilization VI.
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