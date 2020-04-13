Crytek намекнула на выход новой Crysis

Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные». Предыдущая запись на странице игры была сделана более чем три года назад — в середине декабря 2016 года.

Ранее в апреле некоторые СМИ обратили внимание на то, что неожиданно обновился официальный сайт Crysis. В частности, появилось изображение бойца в нанокостюме. Издатель шутера, компания Electronic Arts, ранее обещала, что в течение года выпустит ремастеры нескольких любимых игроками тайтлов.

Отметим, что события первого Crysis, релиз которого состоялся в ноябре 2007 года, развивались в вымышленном будущем — в 2020 году, когда на острове около побережья Китая был обнаружен древний инопланетный космический корабль.