Антон Логвинов: в России всё будет печально. Посмотрим, будет ли даже хуже, чем в 1990-х

Игровой журналист Антон Логвинов в продолжение темы про коронавирус дал неутешительный прогноз. По мнению Логвинова, последствия от эпидемии будут печальными для страны.

«Думаю, статистика по заражённым в России не столько сознательно фейковая, сколько просто не отражает реальность из-за отсутствия тестов. Ну и изначально пытались приписывать всякие пневмонии. Потом стало очевидно, что пневмоний слишком много. За пневмонией не спрячешь ту пневмонию, которая возникает из-за коронавируса.



Мне кажется, в России всё будет печально. Я не вижу, почему у нас не должно быть печально. Мы прошляпили всё что можно по срокам, до последнего думали, что это каким-то образом нас минует. Не понимаю, кто и с чего такие выводы сделал. Не знаю, будет ли в стране даже хуже, чем в 1990-х. Посмотрим», — сказал Логвинов в «Инстаграме».

11 апреля блогер саркастично высказался о медицине в России и числе заражённых.