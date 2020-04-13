Российская модель, ставшая прототипом героини из Resident Evil 3, провела стрим

Российская модель Александра Зотова, ставшая прототипом главной героини Resident Evil 3 Remake, провела стрим по игре. Отвечая на вопросы зрителей, Саша много смеялась и шутила. Запись стрима собрала больше 40 тысяч просмотров.

Саша общалась со зрителями на двух языках — английском и русском. У девушки спросили, почему она не добавила донаты, так как через них удобно задавать вопросы. Она ответила, что пока не до конца разобралась, как всё работает. Если нужно, в следующий раз она их добавит.

Один из зрителей спросил, каково видеть своё лицо в игре. Саша ответила, что это необычно. «Героиня игры отличается от меня, она с короткой стрижкой. Есть моменты, когда очень похожи, и тогда не очень приятно по лицу получать», — добавила девушка.

Будет ли Саша стримить другие игры, она ещё не знает. Но, поиграв в Resident Evil 3, ей понравилось стримить и она считает это классным времяпрепровождением. «Возможно, освою другие игры. Посмотрим, как пойдёт. Если будет получаться и понравится, то почему бы и нет», — сказала Саша. При этом она заявила, что хочет познакомиться со всеми играми серии.

Девушка 13 лет не играла в игры и проходила Resident Evil 3 на простом уровне сложности.

Запись стрима опубликована на YouTube-канале Александры Зотовой.