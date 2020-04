Антон Логвинов рассказал, как коронавирус ударит по гейминг-индустрии

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов продолжает рассуждать о коронавирусе и последствиях, которые оставит эпидемия. Он уже предположил, что будет со страной после окончания кризиса, а теперь рассказал, как коронавирус ударит по игровой индустрии.

«Не согласен, что это хорошее время для гейминг-индустрии. Зависит от стран, но, уверен, сейчас все играют в то, что у них уже есть, или покупают новые игры очень взвешенно. Люди понимают: работы не будет, они будут сидеть без денег. Так что индустрия от этого не выиграет. Даже если сейчас есть всплеск продаж, все понимают, что потом его не будет. Уверен, именно по этой причине переехал на другую дату The Last of Us. Они понимают, что в июле некому будет покупать игру. Люди будут думать, как купить себе жратву. Времени-то больше у людей стало, это да, а вот денег — нет», — сказал блогер в «Инстаграме».

11 апреля блогер саркастично высказался о медицине в России и числе заражённых, а сутки спустя дал неутешительный прогноз по ситуации с коронавирусом в стране.