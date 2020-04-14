Пользователи соцсетей «хоронят» Fortnite хештегом «RipFortnite»

Геймеры по всему миру провели необычную акцию, публикую в социальных сетях посты с хештегом RipFortnite, таким образом, «хороня» знаменитую игру, сообщает Screenrant.

Батл-рояль Epic Games подвергся критике после того, как в начале второй главы разработчики изменили карту, ввели возможность кросс-платформенной игры и обновили ряд механик. Кроме того, пользователи остались недовольны преимуществом, полученным игроками на консолях — в отличие от них, у пользователей PC нет функции автоприцеливания. Ранее игру также раскритиковал один из знаменитых стримеров Ninja, набравший популярность именно благодаря Fortnite.

Хештег RipFortnite менее чем за сутки набрал 14 тыс. репостов в «Твиттере».