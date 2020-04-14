Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Half-Life: Alyx перенесут в Minecraft

Half-Life: Alyx перенесут в Minecraft
Киберспорт / Другие игры 0

Half-Life: Alyx будет перенесена во вселенную Minecraft. Моддеры Saul357 и NezoGG приступили к созданию масштабной модификации, сообщается на Planet Minecraft.

По мотивам игры будут воссозданы не только карты, но и сюжетная часть VR-игры от Valve. Однако при этом поддержки очков виртуальной реальности не будет. Возможно, она появится в будущем — в модификации Half-Life пока нет гравитационных перчаток и механизмов, с которыми нужно взаимодействовать с их помощью. Сейчас авторы модификации работают над созданием декораций первой главы, а играбельной версии пока нет. Её представят на суд геймеров посла окончания всех доработок.

Пользователи соцсетей «хоронят» Fortnite хештегом «RipFortnite»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020