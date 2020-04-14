Half-Life: Alyx перенесут в Minecraft
Half-Life: Alyx будет перенесена во вселенную Minecraft. Моддеры Saul357 и NezoGG приступили к созданию масштабной модификации, сообщается на Planet Minecraft.
По мотивам игры будут воссозданы не только карты, но и сюжетная часть VR-игры от Valve. Однако при этом поддержки очков виртуальной реальности не будет. Возможно, она появится в будущем — в модификации Half-Life пока нет гравитационных перчаток и механизмов, с которыми нужно взаимодействовать с их помощью. Сейчас авторы модификации работают над созданием декораций первой главы, а играбельной версии пока нет. Её представят на суд геймеров посла окончания всех доработок.
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