Half-Life: Alyx перенесут в Minecraft

Half-Life: Alyx будет перенесена во вселенную Minecraft. Моддеры Saul357 и NezoGG приступили к созданию масштабной модификации, сообщается на Planet Minecraft.

По мотивам игры будут воссозданы не только карты, но и сюжетная часть VR-игры от Valve. Однако при этом поддержки очков виртуальной реальности не будет. Возможно, она появится в будущем — в модификации Half-Life пока нет гравитационных перчаток и механизмов, с которыми нужно взаимодействовать с их помощью. Сейчас авторы модификации работают над созданием декораций первой главы, а играбельной версии пока нет. Её представят на суд геймеров посла окончания всех доработок.