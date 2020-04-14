Пользователь нашёл схему четвёртой карты Valorant

Пользователь Реддита UlfricTheThird поделился данными из Valorant.

Он опубликовал схему четвёртой карты, рабочее название которой Ascent. Датамайнер предположил, что события будут происходить в Венеции. Такой вывод пользователь сделал, основываясь на многочисленных надписях на фонарях на итальянском, а также отсылках к каналу. Помимо этого он заметил рыболовную лавку и модель гондолы. В Riot Games не комментировали эту информацию.

Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.