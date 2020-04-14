Античит Valorant банит игроков прямо во время матча

Стало известно, как работает античит Valorant.

Античит банит игроков во время матча. После того как аккаунт забанен, поединок автоматически завершается, а всех участников выкидывает на стартовый экран. Античит Valorant включается автоматически при запуске операционной системы. Активным приложение становится только после запуска клиента игры.

Ранее сообщалось, что в Valorant был забанен первый читер.

В начале апреля 2020 года Riot Games раздавала ключи для участия в закрытом тестировании. В общей сложности было выдано 50 тыс. доступов.

Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.