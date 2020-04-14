Антон Логвинов: карантин хреново проходит у тех, кто не открыл для себя видеоигры

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов рассказал, как планирует провести время на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса.

«Карантин хреново проходит у тех, кто не открыл для себя видеоигры. У меня другая проблема: я слишком много в них играю. Так что не соскучился по ним. Для меня это работа, и я стараюсь от неё отдыхать путём социализации, встреч с людьми, катания по разным городам. Поэтому сейчас не играю в игры, кроме „Финалочки“. Собираюсь пройти Red Dead Redemption. На самом деле, это прекрасное время, чтобы сидеть, играть в игры и испытывать кучу эмоций», — сказал Логвинов во время прямого эфира в «Инстаграме».

Вчера, 13 апреля, блогер рассказал, как коронавирус ударит по гейминг-индустрии.