Актриса озвучки расплакалась на стриме, услышав свой голос в Final Fantasy VII Remake
Актриса озвучки Бриана Уайт, чей голос в Final Fantasy VII Remake достался Айрис Гейнсборо, расплакалась во время стрима, когда впервые услышала себя в игре.
Посмотреть видео можно на Twitch.
«Я не была готова к этому моменту… Услышать свой голос, готовый продукт в первый раз… Чистая магия», — прокомментировала эпизод Бриана в своём «твиттере».
Релиз ремейка Final Fantasy VII состоялся 10 апреля на PlayStation 4, для которой игра будет представлена эксклюзивно минимум год. Оригинальная Final Fantasy VII была выпущена в 1997 году. Ремейк был анонсирован студией Square Enix почти 5 лет назад, в июне 2015 года. Обновлённая версия игры будет разбита на несколько частей, которые будут издаваться как самостоятельные проекты.
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