«Стало лучше, а через 2 дня умер». Подробности гибели киберспортивного бизнесмена Бурдыко

13 апреля киберспортивную индустрию потрясла новость о смерти киберспортивного бизнесмена Алексея Бурдыко, предположительно, из-за коронавируса. Об этом сообщил его близкий друг Павел Таран, который позже рассказал в интервью порталу Dev.by о том, как протекала болезнь.

«Лёша попал в больницу с воспалением лёгких. Но так как Лёше нужно было всё время ездить и общаться с клиентами, он подписал бумагу и уехал из больницы. Через пару дней стало так плохо, что пришлось вернуться. Поставили диагноз «двойная пневмония». Его ввели в искусственную кому, он провёл на ИВЛ несколько дней, и вроде как стало лучше, сняли с аппарата. Но через пару дней он умер. Это может быть и не коронавирус, хотя из всех симптомов можно сделать вывод, что всё же коронавирус. Процентов десять, что я ошибаюсь. Так же думает мама Лёши. По работе Лёша очень много летал», — рассказал Павел Таран в интервью Dev.by.

Алексей Бурдыко — создатель турнирного оператора Techlabs, основатель первой киберспортивной стриминговой платформы на базе блокчейна Play2Live и киберспортивного холдинга Game Show, который объединил в себе турнирного оператора и телеканал об играх и киберспорте.