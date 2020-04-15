Стримерша Карина: с коронавирусом всё стабильно плохо, но ещё хуже с протекающей кукухой

Популярная стримерша Карина поделилась мнением о пандемии коронавируса. В настоящее время она находится в Италии — стране, которая сильно пострадала от эпидемии.

«Чего не хватает сейчас миру для наиболее полного хеппенинга? Конечно же Фаллаута, противогазов и радиации! Чернобыльская зона горела 10 дней, вчера огонь достиг аж границ Припяти и находился в паре километров от хранилищ с отходами. Пишут, что уже потушили, помог дождь. Радиационный фон — в норме и это прекрасно, так как запаса крышек от кока-колы у меня нет.⠀

С коронавирусом всё стабильно плохо, но еще хуже с протекающей кукухой части мирового населения, сидящего в карантине. Ввиду самоизоляции и весеннего обострения у интернет-сумасшедших возникла потрясающая любое воображение теория заговора: коронавирус изобрёл и профинансировал Билл Гейтс с женой, он же везде понаставил вышек 5G и теперь хочет вакцинировать весь мир хитрой вакциной с чипами для порабощения человечества. Параллельно в Голливуде орудует секта вампиров-сатанистов во главе с Мадонной, верховной сатанической жрицей. Так же Трамп с помощью карантина объявил войну Тайному Мировому Правительству, которое незримо управляло планетой и теперь ищет преступников под землей с помощью тепловизоров. Всё это шизики блестяще умудрились связать воедино. Это было наверно самое увлекательное чтиво, что я читала в 2020.

Из последствий: особо буйные пользователи сети так же объявили войну Тайному Мировому Правительству и атаковали «инстаграм» Билла Гейтса (засран десятками тысяч оскорбительных комментариев, в том числе и русскими), так же пострадал инстаграм Тома Хэнкса и инстаграм Мадонны», — написала Карина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карины.