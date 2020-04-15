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Valorant разрешила всем стримерам Twitch выдавать ключи к закрытому тестированию

Valorant разрешила всем стримерам Twitch выдавать ключи к закрытому тестированию
Киберспорт / Другие игры 0

Ключи к закрытому бета-тестированию Valorant начнут выпадать на всех стримах по игре, где будет включена функция Twitch Drops. Об этом разработчики игры уведомили в соответствующем сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее доступ к закрытому бета-тестированию Valorant можно было получить только при просмотре определённых трансляций, круг которых определяла Riot Games. Стример и бывший участник состава Natus Vincere по PUBG Святослав Drainys Комиссаров назвал такой подход несправедливым.

В первый день бета-тестирования Valorant за стримами по игре следили более 1,7 млн пользователей Twitch — это третий показатель в истории площадки. Такой успех многие связывают в том числе и с выдачей ключей через Drops.

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