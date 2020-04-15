Разработчик LoL запретил игроку использовать никнейм «Корона»

Игрок с никнеймом Corona рассказал на форуме reddit, что разработчик игры League of Legends заставил его сменить никнейм из-за эпидемии коронавируса.
«Я играю в LoL шесть лет под никнеймом Squid Corona. Squid переводится как «кальмар» — это моё любимое животное. А «Корона» — это моя настоящая фамилия», — заявил игрок.
В начале 2019 года игрок удалил из своего никнейма Squid, оставив только Corona. По мнению игрока, короткая версия никнейма звучала для него круче. Далее он рассказал, что заходит в League of Legends нечасто, обычно после работы, и играет только с друзьями. 1 апреля он решил, как обычно, сыграть несколько матчей, но при заходе в League of Legends столкнулся с сообщением, в котором Riot Games просила игрока сменить никнейм.
«Сначала я подумал, что это розыгрыш, так как многие игроки в чате говорили мне, что это «хороший никнейм». Но я просто пожал плечами и написал разработчикам на электронный ящик в надежде, что они признаются в том, что это была шутка и вернут мне никнейм обратно», — сказал игрок. Но разработчики ответили, что никнейм придётся в любом случае сменить. Игрок разочарован и оскорблён, ведь он выбрал никнейм ещё до начала вспышки covid-19.
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