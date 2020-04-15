Четверо игроков из Австралии убили за матч в Call of Duty: Warzone 100 противников

Четверо австралийцев в составе Nimble, Lymax, Zepa ㇱ и micka навечно вписали свои имена в историю игры как первые игроки, сумевшие убить в Warzone 100 противников за один матч.

Запись с этим достижением набрала более 200 тысяч просмотров:

Видео опубликовано на YouTube-канале Lymaax.

На форуме reddit некоторые игроки хвастались тем, что побили это достижение, предоставив в качестве доказательств скриншот, который, впрочем, легко можно подделать в фотошопе.

Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатная «королевская битва» на 150 игроков. Игра вышла 10 марта на всех современных платформах. В Warzone сыграли уже более 50 млн человек. 14 апреля разработчики объявили, что заблокировали с релиза игры более 70 тысяч читеров.