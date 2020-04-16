Команда Кокорина обыграла команду Смолова на турнире по CS:GO

На благотворительном турнире We strike Corona по Counter Strike: Global Offencive состоялся четвертьфинальный матч, в котором команда футболиста Александра Кокорина оказалась сильнее пятёрки другого российского футболиста Фёдора Смолова.



За команду Смолова под названием «Умерли в тильте» сыграли Солтмурад Бакаев и Евгений Марков (оба — «Рубин»), а также Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). В команде Кокорина Beginners сыграл его брат Кирилл и несколько друзей.



Команды сыграли до победы на двух картах. В обоих случаях победу одержал Кокорин и его друзья — 16:9 на Mirage и 16:7 на Vertigo. Запись матча можно посмотреть на канале Арсения yxo Малецкого на Twitch.



Турнир We strike Corona носит благотворительный характер. Все собранные средства будут переданы фондам по борьбе с COVID-19. С составом участников и турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

Команда Кокорина сыграет против команды Смолова на турнире по CS:GO