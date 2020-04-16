Источник: следующая игра Rockstar будет новой частью GTA

Следующей игрой студии Rockstar Games будет новая часть франшизы GTA. Об этом сообщил инсайдер Джейсон Шрайер в своём «твиттере», описывая структурные изменения в американской компании по разработке игр.

Шрайер сообщил, что Rockstar Games внесла значительные изменения в работу студии: графики смен в разных офисах были пересмотрены, «токсичные» работники уволены, а у добросовестных сотрудников появилась возможность бесплатно посещать курсы повышения квалификации. Работу над следующей игрой будут вести по-новому: она выйдет компактнее, чем Red Dead Redemption 2, но получит несколько дополнений.

Неизвестно, как будет называться шестая часть серии Grand Theft Auto. Официально Rockstar Games пока не объявляла о её разработке. По слухам, релиз GTA VI состоится в 2021 или 2022 году.