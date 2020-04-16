Стримерша с большой грудью расплакалась, так как по ошибке была забанена на Twitch

Корейская стримерша Velvet_7 была заблокирована на стрим-платформе Twitch несколько раз. Два раза её бан был заслуженным, остальные три блокировки она получила по ошибке.
Предыдущие блокировки стримерша получила в ноябре 2018 года и в мае 2019 года из-за слишком «сексуального и откровенного контента». Природа наградила Velvet_7 большой грудью, которую она частенько демонстрировала в кадре. Но после блокировок стримерша стала одеваться закрыто. Однако ей это не помогло — в августе 2019 года она была вновь забанена.
Пока стрим-платформа разбиралась, прошло пять недель. Оказалось, что её забанили по ошибке. Этот запрет негативно сказался на доходах Velvet: «В течение пяти недель я не могла стримить. И я не получала за это время никаких денег. Мои подписчики почти все ушли», — говорила девушка.
Она вернулась к трансляциям и через несколько недель — 1 октября 2019 года — получила ещё один незаслуженный запрет. Блокировка была снята в течение нескольких часов. При этом девушка не получила от Twitch никакого уведомления о снятии блокировки.
Третий незаслуженный бан стримерша получила 13 апреля из-за «чрезмерно откровенного вида». После бана девушка показала на своей страничке в «Твиттере», что была одета прилично.
Спустя двое суток канал стримера был восстановлен, девушка прочитала письмо от Twitch и расплакалась. В письме говорилось следующее: «Здравствуйте, Velvet_7. Ваш аккаунт был заблокирован из-за нашей ошибки. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства».
Ролик выложен на Twitch-канале Velvet_7.
Неясно из-за чего стрим-платформа три раза банила Velvet_7 по ошибке, но стримерша считает, что некоторые пользователи специально жаловались на её учётную запись.
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