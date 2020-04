Изменилась дата выхода Ghost of Tsushima

На официальном сайте канадского подразделения PlayStation появилась новая дата релиза Ghost of Tsushima. На странице игры указано, что она выйдет 1 августа 2020 года.

Релиз Ghost of Tsushima запланирован на 26 июня. Эта же дата стоит в верхней части страницы. Новая дата указана внизу, рядом с возрастным рейтингом и информацией о жанре, студии-разработчике и издателе.

На сайтах других подразделений PlayStation — российском, американском, немецком, португальском и испанском — указана дата релиза 26 июня. В итальянском разделе в одном месте указана эта дата, а в другом — только 2020 год.

Ранее Sony перенесла два майских релиза — The Last of Us Part II и Iron Man VR — из-за логистических проблем, вызванных пандемией коронавируса.