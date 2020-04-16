Проводить чемпионаты в Valorant смогут сторонние студии

Riot Games считает Valorant соревновательной игрой, которая имеет все шансы стать успешной киберспортивной дисциплиной. Поэтому компания стремится создать киберспортивный проект, который заинтересует игроков на долгие годы.



Во-первых, разработчики хотят обеспечить равные шансы всем будущим про-игрокам. «Мы будем без устали работать, чтобы гарантировать, что победы в матчах зависят только от навыков и взаимодействия в команде, а не от каких-либо внешних факторов», — говорят разработчики.



Во-вторых, Riot Games планирует создать высококачественную систему трансляций. В-третьих, киберспортивная сцена в Valorant будет создаваться совместно с сообществом.

Разработчики представили руководство соревновательного сообщества игры, в котором говорится, что проводить соревнования по Valorant смогут сторонние студии.

Фото: Riot Games

Турнирным операторам, которые захотят провести турнир по игре, разрешается использовать название Valorant для продвижения своего турнира, но запрещается вставлять в название турнира слова «Чемпионат», «Чемпионы», «Сезон» или «Лига».

Общий призовой фонд малых турниров по Valorant не должен превышать 10 тысяч долларов. Для средних турниров сумма призового фонда должна быть не больше 50 тысяч долларов. Призовой крупных турниров может быть дополнен дополнительными средствами от Riot Games. Ознакомиться с перечнем правил можно в руководстве соревновательного сообщества.