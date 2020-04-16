Игроки нашли информацию о ремастере Crysis раньше официального анонса

13 апреля официальный «Твиттер» Crysis опубликовал тизер — «Получаем данные». Игровая общественность предположила, что Crytek разрабатывает новую часть в игровой вселенной.

Не совсем. Разработчики готовят ремастер Crysis. Crytek скрыла анонс ремастера на официальном сайте, но благодаря файлам cookie фанаты смогли получить информацию о новой игре.

Пользователь lashman в «Твиттере» опубликовал скрин сайта и один из абзацев: «Ремастер Crysis предлагает новые графические функции, высококачественные текстуры и собственное решение для аппаратной и API-трассировки лучей для ПК, PS, Xbox и Switch», — говорится в сообщении.

Скриншот с официального сайта Crytek Фото: «Твиттер»-аккаунт lashman

Релиз первой части Crysis состоялся в ноябре 2007 года. События в игре развивались в 2020-м, когда на острове около побережья Китая был обнаружен инопланетный космический корабль.