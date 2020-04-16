Стартует 2-й тур ФОНБЕТ-Чемпионата России по кибербаскету! Фрибет 1000 ₽ на первую ставку

16 апреля стартует 2-й тур ФОНБЕТ-Чемпионата России по кибербаскетболу, который проводит Российская федерация баскетбола. Читатели «Чемпионата» и другие игроки в NBA 2K20 со всей России борются за 100 000 рублей призовых!
Матчи групповой стадии второго тура пройдут сегодня с 19:30 до 22:00 мск. Плей-офф первого тура состоится в субботу, 18 апреля, с 12:30 до 19:00. Бесплатные прямые трансляции всех матчей турнира можно найти на сайте ФОНБЕТ. Самые интересные противостояния пройдут на главном канале турнира с комментариями профессионалов.
Букмекерская компания ФОНБЕТ даёт возможность делать ставки на все матчи турнира! Специальный бонус для каждого клиента — забей трёхочковый и получи бесплатную ставку 500 или 1000 рублей!
Чемпионат России по виртуальному баскетболу завершится 16 мая 2020 года. Соревнование проходит в 4 тура, состоящих из групповой стадии и плей-офф. Победитель каждого из туров получит по 10 000 рублей и путёвку в финал.
В финале четвёрка лучших в плей-офф определит победителя всего соревнования! Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 000 рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 000 рублей, а за 3-е — 10 000 рублей.
Следите за матчами ФОНБЕТ-Чемпионата России по интерактивному баскетболу — делайте ставки на сайте и в мобильном приложении БК ФОНБЕТ!
- 16 апреля 2020
-
16:06
-
15:43
-
14:55
-
14:30
-
14:17
-
12:39
-
01:04
- 15 апреля 2020
-
22:11
-
19:15
-
17:48
-
16:36
-
16:28
-
12:39
-
02:35
-
00:12
- 14 апреля 2020
-
21:16
-
16:49
-
16:39
-
14:01
-
12:06
-
11:38
-
10:41
-
09:09
-
08:29
-
05:59
-
04:10
-
01:54
-
01:37
- 13 апреля 2020
-
23:58
-
22:43
-
22:40
-
20:05
-
18:55
-
16:45
-
16:13