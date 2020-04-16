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Китай планирует запретить своим гражданам играть в онлайн-игры с иностранцами

Китай планирует запретить своим гражданам играть в онлайн-игры с иностранцами
Киберспорт / Другие игры 0

Китайская коммунистическая партия выступила с инициативой запретить китайским игрокам взаимодействовать с игроками других стран.

10 апреля Китай запретил в своей стране симулятор жизни в мире антропоморфных животных Animal Crossing: New Horizons из-за гонконгского активиста Джошуа Вонга, который проводил в игре акции протеста и издевался над китайским лидером Си Цзиньпином.

Политики хотят запретить китайским геймерам проводить политические акции и играть с гражданами других стран. Этот запрет коснётся как мультиплеерных игр, так и однопользовательских. Кроме того, власти планируют запретить китайским геймерам организовывать союзы в играх и упоминать в играх зомби и эпидемии.

Другие пункты нового закона носят неполитический характер. В них говорится о вводе комендантского часа (китайским геймерам будет запрещено играть с 10 вечера до 8 утра) и запрете мультиплеерных игр для граждан, которым меньше 18 лет.

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