Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки сразятся в NHL 20

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки сразятся в NHL 20
Киберспорт / Другие игры 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки сыграют в NHL 20, сообщает Washington Post.

23 апреля Овечкин и Гретцки будут выявлять сильнейшего в NHL 20 в рамках мероприятия под названием «Великий против Великой Восьмёрки». Старт трансляции на канале «Вашингтона» на Twitch — в 03.00 по московскому времени. Легендарные хоккеисты будут играть до двух побед.

Зрители смогут делать пожертвования, средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

«О попытке Овечкина побить мой голевой рекорд говорят очень много, так что между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы сделать что-то, что люди могли бы посмотреть и помочь собрать деньги для тех, кто в этом нуждается», — сказал Гретцки.

Рекорд Гретцки, который не по силам даже Овечкину. Великий забил 50 голов за 39 матчей
Такие рекорды случаются раз в жизни. И не для того, чтобы их перебивали.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020