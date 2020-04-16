Александр Овечкин и Уэйн Гретцки сразятся в NHL 20

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки сыграют в NHL 20, сообщает Washington Post.
23 апреля Овечкин и Гретцки будут выявлять сильнейшего в NHL 20 в рамках мероприятия под названием «Великий против Великой Восьмёрки». Старт трансляции на канале «Вашингтона» на Twitch — в 03.00 по московскому времени. Легендарные хоккеисты будут играть до двух побед.
Зрители смогут делать пожертвования, средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.
«О попытке Овечкина побить мой голевой рекорд говорят очень много, так что между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы сделать что-то, что люди могли бы посмотреть и помочь собрать деньги для тех, кто в этом нуждается», — сказал Гретцки.
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