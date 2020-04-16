Фёдор Смолов наиграл в CS:GO 125 часов за последние две недели

Фёдор Смолов, нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Сельту», наиграл за две недели карантина в Counter-Strike: Global Offensive 125 часов. Получается, футболист проводит в игре по 9 часов в день.

Ранее Смолов говорил, что играет в CS:GO в среднем по 12 часов. Он не скрывает своего увлечения шутером. Его инвентарь в CS:GO оценили более чем в 1 млн рублей. «Играю в CS, но есть те, кто играет лучше. Просто ремонт у себя не делаю, вкладываю деньги в скины», — заявил игрок 8 апреля в эфире «инстаграма» Александра Кержакова.

Смолов выступал на благотворительном турнире We strike Corona. В четвертьфинале его команда уступила со счётом 0:2 (9:16 на Mirage и 7:16 на Vertigo) команде Александра Кокорина.