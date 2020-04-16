Ремастер первой части Crysis выйдет летом

Crytek анонсировала ремастер первой части Crysis: игра выйдет уже летом на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Одновременно с официальным анонсом ремастера появился тизер.
Ролик размещён на YouTube-канале Crysis.
Ремастер привнесёт в Crysis современные графические технологии: высококачественные текстуры и частицы, улучшенное сглаживание, глобальное освещение и собственное решение для аппаратной трассировки лучей. Издатель оригинальной части Electronic Arts в переиздании игры участия не принимает. Разработкой ремастера занимается Crytek совместно с Saber Interactive, которая ответствена за порт третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch.
Crysis вышла на ПК в 2007-м, а спустя четыре года была портирована на PS3 и Xbox 360. Оригинальная часть была известна недюжим «аппетитом» к начинке компьютера.
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