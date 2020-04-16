Команда Кокорина обыграла команду Зинченко и вышла в финал турнира по CS:GO

На благотворительном турнире We strike Corona по Counter Strike: Global Offensive состоялся полуфинальный матч, в котором команда футболиста «Сочи» Александра Кокорина переиграла пятёрку украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.



В команде Кокорина Beginners сыграл его брат Кирилл и несколько друзей. За команду Зинченко под названием Zina Team сыграли украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков, украинский защитник «Луго» Василий Кравец и российский защитник «Химик-Арсенал» Артём Ярмолицкий.

Команды сыграли до победы на двух картах. В обоих случаях победу одержали Кокорин и его друзья: 16:5 — на Dust2, 16:7 — на Train. Запись матча можно посмотреть на канале Арсения yxo Малецкого на Twitch.

Соперниками Beginners по решающему матчу станет Chochik team, капитаном которой является российский футболист «Балтики» Алан Чочиев.

Турнир We strike Corona носит благотворительный характер. Все собранные средства будут переданы фондам по борьбе с COVID-19. С составом участников и турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».