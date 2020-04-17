Про-игрок в CS:GO был забанен в Valorant после того как присоединил телефон к ПК

Бывший игрок Cloud 9 по CS:GO Оскар mixwell Канэллас решил подзарядить свой мобильный телефон с помощью ПК, после чего его учётная запись была заблокирована в Valorant.
Видимо, анти-чит в Valorant принимает любое новое usb-устройство за запрещённое программное обеспечение. Игрок был потрясён случившимся: как только он понял, что его забанили, он написал Riot Games, чтобы его разблокировали: «Привет, RiotSupport. Я играл на своём стриме с друзьями. Подключив телефон для зарядки к ПК, меня выкинул анти-чит. Не могли бы вы разблокировать меня, пожалуйста», — написал киберспортсмен на своей страничке в «Твиттере».
Позже игрок рассказал, что он не первый, кто получил такой бан. Стример организации G2 Esports Lothar оказался в похожей ситуации, когда присоединил новое устройство к ПК.
Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования, так что верим, что Riot Games успеет отладить свой анти-чит до официального релиза игры, который произойдёт летом этого года.
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