Про-игрок в CS:GO был забанен в Valorant после того как присоединил телефон к ПК

Бывший игрок Cloud 9 по CS:GO Оскар mixwell Канэллас решил подзарядить свой мобильный телефон с помощью ПК, после чего его учётная запись была заблокирована в Valorant.

Видимо, анти-чит в Valorant принимает любое новое usb-устройство за запрещённое программное обеспечение. Игрок был потрясён случившимся: как только он понял, что его забанили, он написал Riot Games, чтобы его разблокировали: «Привет, RiotSupport. Я играл на своём стриме с друзьями. Подключив телефон для зарядки к ПК, меня выкинул анти-чит. Не могли бы вы разблокировать меня, пожалуйста», — написал киберспортсмен на своей страничке в «Твиттере».

Позже игрок рассказал, что он не первый, кто получил такой бан. Стример организации G2 Esports Lothar оказался в похожей ситуации, когда присоединил новое устройство к ПК.

Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования, так что верим, что Riot Games успеет отладить свой анти-чит до официального релиза игры, который произойдёт летом этого года.