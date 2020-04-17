В FIFA 20 произошёл причудливый баг: мяч перед ударом вратаря оказался на сетке ворот

Один из игроков в FIFA 20 поделился смешным багом, который произошёл с ним во время матча в режиме FIFA Ultimate Team. Перед ударом вратаря мяч неожиданно оказался на сетке ворот.

Вратарю автора этого бага ничего больше не оставалось как пнуть по воротам. Мяч упал прямо перед воротами. Голкипер мог бы спасти ситуацию, если бы не отказался реагировать на удар. Он просто стоял и смотрел как соперник забивает гол.

Источник видео: форум reddit.

После пропущенного гола игрок отказался продолжать матч и вышел. Его понять можно, учитывая обстоятельства. Если бы что-то подобное произошло на киберспортивном турнире, то шума было бы гораздо больше. EA пока никак не прокомментировала этот клип, но, вероятно, обратит на него внимание, учитывая серьёзность проблемы. Видео собрало на форуме reddit почти 3 000 лайков.