Riot Games обяжет отключать кровь на турнирах по Valorant

В Riot Games рассказали о планах по развитию киберспортивной сцены Valorant, а также представила подробные правила проведения эфиров и рекламных ивентов в рамках турнира, сообщает Polygon.

Одним из пунктов регламента стало отключение отображения крови во время трансляции турниров. Вместо крови во время попадания в игроков будут показаны искры. Отключение крови во время трансляций может помочь сделать игру более привлекательной для потенциального партнёра, поскольку в игре не будет так много нежелательного контента.

Правило в первую очередь касается кастеров чемпионатов, с экранов которых идет стрим. В случае, если на турнире показывают игровые моменты от лица киберспортсменов, то им также придётся следовать этому пункту регламента.

Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.