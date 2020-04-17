«Локомотив» подписал контракт с экс-киберфутболистом ЦСКА

«Локомотив» объявил о подписании контракта с бывшим киберфутболистом ЦСКА Андреем Timon Гурьевым.

«Сегодня мы приветствуем одного из ведущих игроков России, действующего чемпиона страны и игрока сборной — Андрея Timon Гурьева. Теперь наша команда обладает самыми титулованными киберспортсменами России. Конкуренты? Нет, теперь тиммейты.

У Степана Миховича закончился контракт. Игрок решил не продлевать его и покинул команду», — говорится в заявлении Loko eSports в «Инстаграме».

Timon стал победителем чемпионата России 2017 по киберфутболу. В финале он встретился с победителем сетки виннеров Давлятом Shut Сагитовым. Серия из пяти матчей закончилась вничью, однако в послематчевых пенальти Андрей Гурьев оказался точнее – 3:2.