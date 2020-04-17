Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

«Локомотив» подписал контракт с экс-киберфутболистом ЦСКА

«Локомотив» подписал контракт с экс-киберфутболистом ЦСКА
Киберспорт 0

«Локомотив» объявил о подписании контракта с бывшим киберфутболистом ЦСКА Андреем Timon Гурьевым.

«Сегодня мы приветствуем одного из ведущих игроков России, действующего чемпиона страны и игрока сборной — Андрея Timon Гурьева. Теперь наша команда обладает самыми титулованными киберспортсменами России. Конкуренты? Нет, теперь тиммейты.

У Степана Миховича закончился контракт. Игрок решил не продлевать его и покинул команду», — говорится в заявлении Loko eSports в «Инстаграме».

Timon стал победителем чемпионата России 2017 по киберфутболу. В финале он встретился с победителем сетки виннеров Давлятом Shut Сагитовым. Серия из пяти матчей закончилась вничью, однако в послематчевых пенальти Андрей Гурьев оказался точнее – 3:2.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020