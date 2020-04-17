«Локомотив» подписал контракт с экс-киберфутболистом ЦСКА
«Локомотив» объявил о подписании контракта с бывшим киберфутболистом ЦСКА Андреем Timon Гурьевым.
«Сегодня мы приветствуем одного из ведущих игроков России, действующего чемпиона страны и игрока сборной — Андрея Timon Гурьева. Теперь наша команда обладает самыми титулованными киберспортсменами России. Конкуренты? Нет, теперь тиммейты.
У Степана Миховича закончился контракт. Игрок решил не продлевать его и покинул команду», — говорится в заявлении Loko eSports в «Инстаграме».
Timon стал победителем чемпионата России 2017 по киберфутболу. В финале он встретился с победителем сетки виннеров Давлятом Shut Сагитовым. Серия из пяти матчей закончилась вничью, однако в послематчевых пенальти Андрей Гурьев оказался точнее – 3:2.
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