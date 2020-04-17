Антон Логвинов — российским чиновникам: если вы ни за что не отвечаете, на кой вы нужны?

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов высказался на тему кризиса, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
«Душа болит, видя происходящее в стране. Невозможно за это не переживать.
Надо сказать, что этот кризис обличил проблемы всех стран. В Америке — с системой здравоохранения, страховками и кучей всяких моментов. У нас — люди, даже чиновники, не привыкли брать никакую ответственность. Их ценность только в том, чтобы подчиняться руководству, а в тот момент, когда руководство само не знает, что делать, все впали в полный ступор и совершают совершенно идиотские ошибки. Кругом безответственность, и за принятые решения привыкли не отвечать перед людьми.
Появляется вопрос: если вы ни за что не отвечаете, никому не помогаете, на кой вы тогда нужны?» — сказал Логвинов во время прямого эфира в своём «инстаграме».
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