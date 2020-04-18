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В Dota 2 вышел патч 7.26. Разработчики изменили атрибуты и награды золотом

В Dota 2 вышел патч 7.26. Разработчики изменили атрибуты и награды золотом
Киберспорт 0

В ночь с 17 на 18 апреля в Dota 2 был выпущен патч 7.26, в котором содержатся только системные изменения. Патч по балансировке героев и предметов выйдет позже.

Что изменили:

Атрибуты теперь не дают перков: сила не даёт магического сопротивления, ловкость не даёт скорости передвижения, а интеллект — урона от заклинаний.

Получаемое золото за серии убийств уменьшено на 50%.

Награды золотом снижены на 10% за убийство героев, построек, обычных и нейтральных крипов.

Патч появился во время турнира ESL One Los Angeles 2020 — Online. Если быть точнее — во время матча OG с Team Secret, который завершился победой OG со счётом 2:0. Предыдущий патч 7.25с вышел 7 апреля, в котором Valve ослабила Meepo, Death Prophet, Snapfire, Huskar, Beastmaster и других героев, а также уменьшила время на выбор героя в All Pick.

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