В Dota 2 вышел патч 7.26. Разработчики изменили атрибуты и награды золотом

В ночь с 17 на 18 апреля в Dota 2 был выпущен патч 7.26, в котором содержатся только системные изменения. Патч по балансировке героев и предметов выйдет позже.
Что изменили:
Атрибуты теперь не дают перков: сила не даёт магического сопротивления, ловкость не даёт скорости передвижения, а интеллект — урона от заклинаний.
Получаемое золото за серии убийств уменьшено на 50%.
Награды золотом снижены на 10% за убийство героев, построек, обычных и нейтральных крипов.
Патч появился во время турнира ESL One Los Angeles 2020 — Online. Если быть точнее — во время матча OG с Team Secret, который завершился победой OG со счётом 2:0. Предыдущий патч 7.25с вышел 7 апреля, в котором Valve ослабила Meepo, Death Prophet, Snapfire, Huskar, Beastmaster и других героев, а также уменьшила время на выбор героя в All Pick.
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