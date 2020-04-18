Мексиканский футболист не сможет принять участие в турнире по FIFA 20 из-за травмы пальца

Хосе Ван Ранкин, мексиканский защитник клуба «Сантос Лагуна», выступающего в высшем дивизионе страны, пропустит турнир по FIFA 20 из-за травмы пальца, сообщает официальный «Твиттер» клуба.

26-летний защитник получил травму большого пальца руки в ходе предсезонной подготовки к онлайн-чемпионату. Сообщается, что Ван Ранкина заменит 21-летний нападающий Эдуардо Агирре.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Сантос Лагуна».

Турнир LIGA MX был организован лигой в связи с тем, что регулярный чемпионат Мексики был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Каждый клуб на чемпионате предоставляют по три игрока.

«Сантос Лагуна», набрав 17 очков в 10 турах, занимает 3-е место в чемпионате Мексики.

Ван Ринкин, выступающий на позиции крайнего защитника, провёл за карьеру 236 матчей, отметившись 6 голами и 10 результативными передачами.

На «Чемпионате» доступно видео игры в режиме Volta без стенок в FIFA 20.