CS:GO обновила рекорд Dota 2 по пиковому онлайну

Компьютерный шутер Counter-Strike: Global Offensive в третий раз за апрель обновила лучший показатель пикового онлайна, сообщает SteamDB.

Вечером 17 апреля в шутер от Valve одновременно играли 1,3 млн человек. Предыдущий рекорд CS:GO установила 15 апреля, тогда в шутер играли более 1,276 млн. человек. Лучший пиковый онлайн в Dota 2 зафиксировали ещё в марте 2016 года – 1,295 млн. пользователей. Рекордсменом является PUBG, разрабатываемая и издаваемая студией PUBG Corporation, дочерней компанией корейского издателя Bluehole. Поставить рекорд ей удалось в январе 2018 года, когда на пике в игре находилось 3 236 027 человек.

10 лучших игр по наибольшему количеству онлайна на пике. Фото: steamdb.info

Ранее для CS:GO вышел патч, в котором разработчики изменили характеристики и стоимость некоторого оружия, а также добавили карту Anubis в соревновательный маппул.

CS:GO обновила пиковый онлайн: более 1,252 млн пользователей одновременно