Riot Games заплатит до $ 100 тыс. тем, кто сможет найти уязвимости в античите Valorant

Вместе с ростом ажиотажа вокруг игры появляются хакеры и читеры, которые мешают игрокам получать удовольствие от игры. Однако Riot Games уверена, что их античитерское программное обеспечение Vanguard не даст злоумышленникам свободно чувствовать себя в Valorant.

Античит Vanguard автоматически запускается при запуске системы и остаётся включённым всё время, постоянно обрабатывая пользовательские данные. Столь серьёзный контроль вызвал у игроков беспокойство о защите их персональных данных. Сотрудники Riot поспешили успокоить фанатов: Vanguard не собирает и не обрабатывает никакой личной информации.

Расценки за найденные уязвимости в античите Valorant Фото: hackerone.com/riot

Чтобы сделать античит более надёжным, Riot открыла раздел в программе вознаграждений за поиск уязвимостей. Компания заплатит $ 25 тыс. за любую найденную в античите уязвимость, которая позволит хакерам получить доступ к личной информации игроков. $100 тыс. получит тот, кто сумеет взломать код античита на уровне ядра. Если при попытке найти уязвимость игрок получит бан, то при обращении в компанию блокировка будет снята.