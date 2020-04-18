Microsoft представила новую лимитированную версию Xbox One X в стиле Cyberpank 2077
Компания Microsoft представила новую версию консоли Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Стали известны некоторые подробности новой разработки.
Консоль получит жёсткий диск объёмом 1 ТБ, светодиод, кастомизированные панели, лазерную гравировку и специальный дизайн, который будет светиться в темноте. Получить представление о консоли позволяет официальный видеоролик.
Видео можно посмотреть на канале Xbox на YouTube.
Новая версия консоли поступит в продажу в июне, но пока не сообщается, войдёт ли в комплект поставки игра Cyberpunk 2077. Её релиз запланирован на 17 сентября. Стоимость и точная дата выхода консоли пока не известны.
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