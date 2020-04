Продолжение God of War 2018 находится в разработке

Продолжение God of War 2018 находится в разработке, об этом сообщает журнал PlayStation: The Official Magazine. Созданием видеоигры в жанре action-adventure по-прежнему занимается компания SIE Santa Monica Studio. Сейчас разработчики находятся на этапе захвата движений актёров для будущей игры.

В том, что God of War обязательно получит продолжение, вряд ли кто сомневался. Этот вывод без труда читался в финале игры 2018 года. Ещё год назад информацию о разработке игры подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер. Теперь стало известно, что если God of War 2018 была создана для игровой консоли PlayStation 4, то её продолжение появится на PS5. Точная дата релиза пока не сообщается.

Напомним, действие в God of War 2018 происходит в мире скандинавской мифологии.