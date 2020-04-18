В ожидании Геральта. Косплей на Йеннифэр из The Witcher в исполнении Мирославы Ладовир

Начинающий косплеер из Москвы Мирослава Ладовир предстала в образе чародейки Йеннифэр из игровой вселенной The Witcher.

«Сначала в шутку с коллегами обсуждаешь, в образе какого персонажа пойдёшь на ИгроМир, а потом становишься косплеером. Получилось офигенно, и, кажется, теперь меня не остановить», — написала Мирослава на своей странице во «ВКонтакте».

Мирослава выступила не только моделью, но и визажистом, а запечатлела образ Кристина Бородкина — известный московский фотограф. Фанаты косплея и «Ведьмака» высоко оценили косплей. А ведь это одна из первых больших работ Мирославы.

«Думаю, именно такой Йен и должна была быть в нашем мире», «Такой Йен я ещё не видела», «Лучшая Йен, что видел», — написали фанаты в комментариях под работой.

Мирославе удалось без лишней обнажёнки и пафоса передать образ холодной, но страстной, сексуальной и опасной женщины.

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир

Фото: Фото: Мирослава Ладовир